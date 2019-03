Calcio giovanile, Gabicce Gradara: Giovanissimi a valanga (11-0). Sono al comando

Sport

Gabicce Mare

| 10:40 - 05 Marzo 2019

Il gruppo dei Giovanissimi del Gabicce Gradara.

A riposo il campionato Allievi, sono scesi in campo nel week end le squadre Juniores e Giovanissimi: la prima è stata sconfitta, la seconda ha vinto di goleada.

JUNIORES

Gabicce Gradara – Atletico Gallo Colbordolo 0-4

Pesante sconfitta a domicilio per la squadra di Ferri subita dall'Atletico Gallo Colbordolo, che ha fatto valere la sua maggiore qualità tecnica. Prima reet al 17' su azione di calcio d'angolo con la complicità della difesa; al 25' il 2-0 con una conclusione in area sotto la traversa; al 35' Cardinali tira pericolosamente, due minuti dopo Tardini sfiora il palo. In apertura di ripresa tris ospite con un tiro dal limite. Nonostante la girandola di cambi, il Gabicce Grdara non riesce a trovare la via del gol: al 31' il portiere dice no Marchetti. Solo nel fianle arriva la quarta rete dell'Atlet5ico Gallo Colbordolo. Prossimo turno sabato 9 marzo (15,30) con la trasferta di Mondolfo.

GABICCE GRADARA: Alessandrini, Galli, Tardini (27' st. Grassi), Pennacchini, Silvagni, Oliva, Lucarelli (18' st. De Mattei), Cardinali, Marchetti (38' st. Kopliku), Galaffi (13' st. Carburi), Mboup (22' st. Fulvi). A disp. Teneggi, Abbatti. All. Ferri.

GIOVANISSIMI

Gabicce Gradara - Carissimi 11 - 0

GABICCE GRADARA: Borselli, Trufelli, Magi Alberto, Ferraro, Della Costanza, Cecchini, Gaddoni, Magi Andrea, Simoncelli Elia, Giacchetti, Roiu. Sono subentrati: Galli, Caico, Vitan, Gabellini, Shehu. All. Campanelli

Netta affermazione della squadra Giovanissimi del Gabicce Gradara (nella foto): 11-0 al Carissimi, che ha pagato il gap anagrafico (in campo quasi tutti 2005 e qualche 2006) oltre che tecnico. Il primo tempo si è chiuso sull'8-0. A fare la parte del leone Simoncelli Elia (sei reti), poi sono andati a segno un po' tutti: Magi Andrea, Giacchetti, Roiu, Ferraro e Vitan, quest'ultimo entrato nella ripresa, lesto a deviare in rete un tiro del solito Simoncelli Elia a centro area. Da segnalare nel Gabicce Gradara la seconda presenza stagionale in porta di Borselli Lorenzo del 2006.

Con questo risultato, che conferma il momento positivo, la squadra di Campanelli sale al primo posto della classifica alla pari dell'Arcobaleno, a riposo in questo turno (nel prossimo il Gabicce Gradara non scenderà in campo) con 18 punti. Prossima partita il 17 marzo alle 10, 30 in trasferta col Vismara, indietro di due lunghezze, ma con una partita in meno.

