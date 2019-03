Festa della Donna a Verucchio: cena, concerto e cabaret con Marco Carena

Eventi

Verucchio

| 08:53 - 05 Marzo 2019

Marco Carena.

La Canzone d’Autore Comica nella formula "Cena, Concerto & Cabaret" per festeggiare insieme l'8 Marzo: Cantautore per vocazione, cabarettista per caso, Marco Carena, è fra i pochissimi esponenti di questo genere musicale approdati sul palco di Sanremo con la sua ammiccante “Se-se- serenata”, e Venerdì si esibirà ad Acque Salate Osteria Pizzeria di Verucchio.

Precursore dei tempi, il musicista torinese, nei suoi testi ha sempre denunciato, in chiave ironica, sarcastica, talvolta con un pizzico di humor nero, temi quanto mai attuali come l'incomunicabilità tra i sessi.

Perché talvolta con l’ironia si riesce ad arrivare dove altri mezzi non arrivano per veicolare messaggi importanti. Questa è la cifra stilistica di Marco Carena, attualmente in tour per la presentazione del nuovo album “Lo vogliono tutti”, edito a Gennaio 2019, e storico vincitore del primo Festival di Sanscemo con “Io ti amo”, canzone di denuncia della violenza di genere.

Ed è proprio a questo tema che Acque Salate Osteria Pizzeria di Villa Verucchio ha scelto di dedicare la Festa della Donna, affiancando al Teatro-Canzone, l’intervento di un altro ospite d’eccezione: la Dottoressa Chantal Milani, antropologo e odontologo forense, che ha lavorato su importanti casi di “donne”, tra cui l’efferato omicidio di Via Poma, in cui perse la vita Simonetta Cesaroni.

Il Capitano Milani ci illustrerà come si lavora in ambito investigativo per scomporre la generica rilevazione di “violenza altrui” e rilevare i casi specifici di violenza di genere, spesso difficili da individuare.

Venerdì 8 Marzo, dalle 20.30 presso Acque Salate Osteria Pizzeria, in Via Provinciale Nord a Verucchio (RN), a tutti i presenti alla "Cena, Concerto & Cabaret" sarà offerto un Cocktail Mimosa di benvenuto.