Triathlon Challenge a Riccione anche quest'anno torna Giulio Molinari

Sport

Riccione

| 07:25 - 05 Marzo 2019

Giulio Molinari al traguardo del Challenge Riccione.

È un sodalizio che dura nel tempo quello tra Giulio Molinari, campione europeo uscente di triathlon medio nonché ultimo vincitore, lo scorso anno, di Challenge Riccione. L’atleta del GS Carabinieri che ha avuto la meglio lo scorso anno proprio a Riccione sull’austriaco Thomas Steger e sul tedesco Frederic Funk, ha nuovamente confermato la propria partecipazione all’evento riccionese e torna quindi sulla starting line da grande protagonista.



Giulio Molinari: "Torno a Riccione perché amo questa gara e so di trovare in questa gara i più alti standard internazionali".



"Dopo la vittoria lo scorso anno qui a Riccione – dice Molinari –, posso garantire che l'affidabilità organizzativa degli eventi orchestrati da questo team è assoluta. Amo gareggiare in questa terra per i suoi profumi, i sapori e soprattutto perché questo clima famigliare non preclude una puntualità e una correttezza formale nell'organizzazione che da atleta professionista so molto apprezzare".