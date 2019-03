Le Iene e Giulia Sarti: parla l'ex: "Telecamere in casa e filmini hard"

Attualità

Rimini

| 20:17 - 04 Marzo 2019

Giulia Sarti, foto Ansa.

Si riaccendono i fari sulla Rimborsopoli grillina che ha portato alle dimissioni della deputata Giulia Sarti dalla presidenza della Commissione Giustizia della Camera. Le Iene nella puntata andata in onda ieri sera hanno intervistato l'ex fidanzato e collaboratore della deputata, nell'occhio del ciclone per lo scandalo delle mancate restituzioni degli stipendi. Andrea Tibusche Bogdan ha confermato di essere solo un mero esecutore delle volontà della sua ex fidanzata.



Il VIDEO delle Iene



"La Sarti sostiene che non sapeva nulla di queste operazioni - spiega Filippo Roma de Le Iene- mentre se non ho capito male tu sostieni che invece lei sapeva eccome, o no". "Eeeh hehehe, sarà bello sto processo - replica l'ex collaboratore - io non vedo l'ora di arrivare al processo". Per le Iene Bogdan ai giudici avrebbe detto anche di più, cioè ha fatto anche capire di sapere come sarebbero stati spesi quei soldi che non erano finiti nel fondo del microcredito. "Ella ha anche prestato del denaro, 7000 euro, a suo padre per l'acquisto di un'autovettura e la ristrutturazione della casa avvenuta nel 2017..." avrebbe detto. E, affermano le Iene, "spunta pure un'ipotesi tanto suggestiva quanto pruriginosa: Bogdan sostiene con un amico che parte di questi soldi non restituiti da Giulia Sarti potrebbero essere stati spesi per le riprese di alcuni filmini hard a casa dei due. Filmini - sostengono le Iene - in possesso di Bogdan". (Ansa).