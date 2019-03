Calcio C, dal 10 marzo arrivano gli auricolari per arbitri e assistenti La novità tecnologica fa parte di un percorso di cambiamenti che la Lega Pro sta attuando.

| 19:28 - 04 Marzo 2019

Anche in serie C gli arbitri dal 10 marzo saranno dotati di auricolare per comunicare con gli assistenti.