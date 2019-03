Rimini Calcio, per l'esterno Simoncelli lesione muscolare all'adduttore: si teme un lungo stop

Sport

Rimini

| 17:50 - 04 Marzo 2019

Da destra Daniele Simoncelli e Michele Volpe.

Non è un momento fortunato per l'infermeria del Rimini Calcio. Lunedì il medico sociale del club Cesare Gori ha sottoposto ad ecografia Daniele Simoncelli per verificare l'entità dell'infortunio che affligge l'esterno biancorosso. Ebbene, la prima diagnosi indica una lesione muscolare all'adduttore, un infortunio che vorrebbe dire una lunga assenza per il giocatore. Per questo il dottor Gori ha previsto per martedì un ulteriore accertamento, cioè una risonanza magnetica nella speranza che l'entità dell'infortunio sia meno grave da quanto appare dal primo esame.

L'altro esterno Sedrick Kalombo è alle prese con un stiramento: difficile il recupero per la trasferta di Fermo. Quanto all'attaccante Michele Volpe, alle prese con un problema la tallone, si conta che recuperi da qui a domenica e questa sarebbe una buona notizia.

DAL CAMPO Dopo la giornata di riposo concessa da mister Marco Martini, martedì il Rimini tornerà al lavoro. Tutta la settimana della truppa biancorossa si svolgerà al "Romeo Neri", con il seguente programma: domani pomeriggio, mercoledì doppia seduta, poi allenamento sempre la mattina sino a sabato, giorno della rifinitura.