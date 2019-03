I Negramaro hanno scelto i-Suite come loro "casa" per il rientro ai concerti

Attualità

Rimini

| 17:35 - 04 Marzo 2019

Negramaro all'ISuite di Rimini.

Una intesa e dura settimana di prove per perfezionare la ripresa del tour bruscamente interrotto lo scorso novembre dopo il malore accorso a Lele Spedicato chitarrista della band. Il gruppo ha trovato la sua sistemazione a Rimini in i-Suite. A Giuliano Sangiorgi, il frontman del gruppo, è stata assegnata la suite migliore fronte mare di 100 mq, con bagno turco privato. Tutto lo staff ha usufruito in formula esclusiva del ristorante e di tutti gli spazi. Giuliano e gli altri artisti della band si sono dimostrati sempre affabili e gentili con tutti i fan e approfittando delle belle giornate di sole si sono concessi qualche passeggiata sulla spiaggia tra una prova e l'altra. Il giorno dopo il concerto invece, hanno visitato il centro storico passeggiando sul corso d'Augusto.