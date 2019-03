Calcio Marignanese, il gradito ritorno dell'attaccante Alberto Rivi

Sport

San Giovanni in Marignano

| 16:30 - 04 Marzo 2019

Alberto Rivi, attaccante classe ’99.

Mancano “solo” 8 partite al termine della stagione ma la Marignanese ha ancora voglia di migliorarsi e in vista del finale di campionato ha deciso di tesserare Alberto Rivi, attaccante classe ’99 desideroso di tornare in campo dopo 6 mesi di infortunio.

Il 20 enne pesarese è un gradito ritorno per la società del Presidente Cervellieri, lo scorso anno infatti Rivi ha vestito la maglia gialloblu da gennaio a maggio collezionando 10 presenze e 4 gol, ruolino che gli è valso il salto in serie D nelle file del Levico. Purtroppo la sfortuna ha consentito ad Alberto di assaporare e basta la categoria superiore, un infortunio a fine luglio (rottura del crociato anteriore) ha infatti messo fine prematuramente all’esperienza di Levico.

Ne è seguita l’operazione e mesi di duro lavoro per tornare in campo, ora si apre un nuovo capitolo: “La Marignanese per me è una famiglia, dal Presidente ai dirigenti al mister e non vedo l’ora di allenarmi con i compagni – commenta Alberto - se possibile tra qualche settimana mi farebbe piacere scendere in campo ma non voglio avere fretta, vorrei tornare protagonista, e sfruttare questi mesi per prepararmi al meglio per la prossima stagione”.