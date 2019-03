In giro con un coltello da cucina da 19 centimetri, denunciato 50enne

Cronaca

Riccione

04 Marzo 2019

Controlli notturni dei carabinieri.

I carabinieri di Riccione sono stati impegnati in un servizio del controllo del territorio durante tutto il week-end che ha permesso di denunciare un 50enne, originario del posto, responsabile del reato di porto di armi e oggetti atti ad offendere. I militari lo hanno infatti trovato in possesso di un coltello da cucina della lunghezza di 19 cm, sottoposto a sequestro. Denunciato anche un 45enne per falsità materiale commessa da privato. I Militari della Stazione Carabinieri di Misano, nel corso di un controllo alla circolazione stradale, lo hanno fermato e, nella circostanza, ha fornito un documento di guida contraffatto. Sono infine stati segnalati come assuntori di sostanze stupefacenti tre persone trovate in possesso complessivamente di 5,03 grammi di hashish e 0,4 grammi di cocaina. Durante i controlli in strada i militari hanno elevato sanzioni per circa 1780 euro.