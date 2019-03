| 16:07 - 04 Marzo 2019

E’ stato controllato e trovato in possesso di una ingente quantità di droga, finisce così in manette per detenzione spaccio di stupefacenti un 28enne residente a Rimini. I fatti sono accaduti nella notte tra domenica e lunedì. Il giovane con sé aveva 105,2 grammi di hashish e 14,3 di marijuana. Nella sua abitazione i carabinieri hanno trovato anche il materiale per il confezionamento dello stupefacente. Tutto è stato sottoposto a sequestro mentre il 28enne rimane in attesa del rito direttissimo.