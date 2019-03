Cronaca

Misano Adriatico

| 15:52 - 04 Marzo 2019

Una pattuglia dei carabinieri di Misano.

Non rispetta la misura cautelare dei domiciliari a cui è sottoposta, i carabinieri la rintracciano e la arrestano. Si trova ora in carcere, una 42enne residente in riviera rintracciata nel pomeriggio di domenica a Misano. I militari hanno rintracciato la donna, indagata per evasione perché si era allontanata dalla sua abitazione, dove doveva scontare la pena per reati contro il patrimonio, nello scorso gennaio. Si trovava proprio vicino casa, ora è in carcere a Forlì.