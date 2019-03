Si avvicina a un gruppo di giovani fuori da una discoteca e ne rapina uno: arrestato 19enne

Cronaca

04 Marzo 2019

Rapina portafogli.

Rapina aggravata, questa l’accusa per la quale sono scattate le manette, nella notte tra sabato e domenica, ai polsi di un 19enne. Il giovane si è avvicinato con una scusa ad un gruppo di coetanei che, fuori da una discoteca di Misano, dopo avervi trascorso la serata, stava cercando un taxi. Il giovane ha distratto uno di loro, poi lo ha aggredito portandogli via il portafogli contenete denaro contante. Fortunatamente una pattuglia dei carabinieri della sezione radiomobile si trovava nelle vicinanze e, raccolte le informazioni, ha rintracciato il fuggitivo poco lontano, riconosciuto successivamente dalla vittima e tratto in arresto.Il malcapitato che nella colluttazione è rimasto ferito, è satto medicato al Pronto Soccorso di Riccione.