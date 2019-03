Calcio giovanile, Santarcangelo: la Juniores stende il Mezzolara: decide una rete di Alvisi

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 16:20 - 04 Marzo 2019

Una fase di gioco di Santarcangelo-Classe Under 16.

E' di quattro vittorie il bilancio delle formazuoni giovanili del Santarcangelo

JUNIORES

SANTARCANGELO – MEZZOLARA 1-0

Santarcangelo: Forti, Lonardi, Alvisi, Dominici, Meco, Fabbri, Savini, Galassi, Bua, Miori, Guarino. Subentrati: Novelli, Camaj, Zanni, Ravaglia, Iadevaio. In panchina: Fusconi, Fellini, Benvenuti, Paganelli. All. Fusi.

Marcatori: 80’ Alvisi

UNDER 17



VIRTUS FAENZA – SANTARCANGELO 3-4

Virtus Faenza: Zanchi, Dell’Agata, Trincossi, Costa, Lama, Nicolas, Penazzi, Capucci, Placci, Pichetti, Fioni. In panchina: Bertozzi, Alpi, Al Massan, Calderoni, Tagliaferri, Galeati, Raccagni. All. Lontani.

Santarcangelo: Sturniolo, Andreoli, Lonardi, Savini, Paganelli, Renzi, Benvenuti, Terenzi, ravaglia, Iadevaio, Guidi. Subentrati: Soldati, Novelli, Pignalosa, Dominici, Barbiani. In panchina: Fusconi. All. Manzaroli.

Marcatori: 23’ pt Iadevaio, 25’ pt Lonardi, 38’ pt Ravaglia, 13’ st Capucci, 18’ e 33’ st Placci, 39’ st Novelli.

UNDER 16

SANTARCANGELO – CLASSE 2-1

Santarcangelo: Fabbri, Fratti, Rocchi, Agostini, Guidomei, Guerra, Petricca, Bertozzi, Michelucci, Pironi, Canarecci. Subentrati: Morgante, Nucci, Rossi, Pazzini, Giannini. In panchina: Boldrini, Siboni. All. Magnani.

Classe: Ventura, Cavallari, Zama, Santarelli, Carta, Guidi, pellegrino, Sciaccaluga, Renzi, Mascalzoni, Bucci. In panchina: Nicoli, Alboni, Alfonsi, Porrà, Rivalta, Saniti, Dedonato. All. Bucci.

Marcatori: 11’ e 32’ Michelucci, Mascalzoni.

Certamente non una partita per cuori fragili. Come già all'andata tensione elevatissima in campo e sugli spalti... durante entrambi i tempi regolamentari più i cinque minuti di recupero. Sin dall'inizio gioco mascho per i ravvenati che mostrano tutti i loro possenti muscoli "caricando" ripetutamente i locali che rispondono con una attenta difesa guidata dal gladiatorio Guerra e rapidi contrattacchi orchestrati dagli agili avanti giallo-blu. E' all'11' infatti che matador Michelucci raccoglie in area un pallone lanciato in profondità ed infilza l'incolpevole portiere avversario portando ossigeno a tutta la squadra. Pochi minuti dopo ( 15' ) il Classe, però, approffitando di una indecisione della difesa, raggiunge il pari ostinatamente cercato col suo numero 10.I ragazzi di mister Magnani non mollano e finalmente al 32' Michelucci si ripete di sinistro (2-1). Seconda metà ancora di straordinaria intensità agonistica da entrambe le parti con un Santarcangelo sempre pronto a respingere le "spallate" veementi dell'avversario e pronto a rilanciare con azioni rapide ed agili tanto che nonostante i cinque minuti di recupero concludono ancora vittoriosi una partita che ha appassionato dentro e fuori il rettangolo di gioco.

UNDER15

SANTARCANGELO - CORIANO 3-0

Santarcangelo: Lanci (20’ Smeraldi), Baldacci (55’ Morgante), Marcello, Renzi, Guidomei, Pesaresi (25’ Sacchini), Nucci (49’ Bagli), Sebastiani, Capi, Giannini (55’ Rossi), Pazzini. All. Bonesso.

Coriano: Di Giuli (36’ Nigro), Pierini, Amaducci (49’ Barbiani), Marmo (43’ Grassi), Marconi, Cherubini, Colombari, Bartoli, Cecchini, Flury (13’ Chirello), Cirillo

Marcatori: 6’ Baldacci, 34’ Sebastiani, 69’ Capi

UNDER14

SANTARCANGELO – CESENA 1-4

Santarcangelo: Casadei, Farotti, Minni, Chiaruzzi, Esposito, Bianchi, Giovannini, Antonini, Michelucci, Drudi, Amati. Subentrati: Bucchi, Pozzi, Dell’innocenti, Pasini, Piastra. In panchina: Conti, Rossi, Raimondi. All. Tacconi.

Cesena: Gardini, Magnani, Baroncioni, Galassi, Ahmetas, Casadei, Giovannini, Valentini, Amadoti, Ghinelli, Coveri. Subentrati: Galassi, Rossi, Grassi, Crociati, Campedelli, Brandi, Masciullo. All. Leoni.

Marcatori: 6’ e 21’ pt Amadori 12’ st Drudi, 29’ st Coveri, 36’ st Rossi.

UNDER13

SPAL – SANTARCANGELO 3-2

Marcatori: per il Santarcangelo 5’ Vernazzaro 50’ Mini