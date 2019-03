FOTO Dormitori abusivi, scattano sgomberi nelle case coloniche abbandonate di Riccione

Cronaca

Riccione

| 15:19 - 04 Marzo 2019

Il personale del Comando di Polizia Locale di Riccione, in servizio coordinato con la stazione dei Carabinieri di Riccione, è intervenuto lunedì mattina in Viale Gabriele D'Annunzio all'intersezione con Viale Bernardo Rucellai per svolgere attività di prevenzione e controllo del territorio finalizzati alla sicurezza urbana, in particolare per verificare l’eventuale occupazione di edifici abbandonati.



Le ispezioni sono state svolte internamente ed esternamente agli edifici abbandonati nell’area della ex Colonia “Savioli”, poiché a seguito di alcune segnalazioni è stata evidenziata la presenza di persone che abusivamente soggiornavano all'interno.



Durante l’ispezione della vecchia colonia sono stati individuati, in condizioni di igiene precarie, due cittadini extracomunitari, di cui uno di nazionalità marocchina ed uno albanese, che dormivano all’interno di uno dei locali. I due uomini sono stati accompagnati presso la stazione dei Carabinieri per le procedure di identificazione e per i dovuti ulteriori accertamenti relativi ai carichi pendenti.



L'attività è proseguita in mattinata per analogo servizio in una casa colonica abbandonata di via Piemonte per verificare la presenza di persone al suo interno. Dai controlli effettuati i militari e gli agenti hanno notato che la recinzione era stata abbattuta, pertanto si è proceduto ad effettuare un’ispezione esterna dell’edificio da cui era evidente che alcune aperture erano state divelte e sostituite con materiale precario di tamponatura, quali cartoni e coperte. All’interno del locale è stato individuato un cittadino del Mali che vi dormiva all’interno, in condizioni di igiene precarie e per il quale venivano effettuati i dovuti accertamenti di identificazione.

E’ stata avvisata la proprietà dell’immobile con la quale ci si è accordati per una opportuna chiusura dei varchi aperti abusivamente.



All’operazione interforze ha preso parte anche l’unità cinofila del Corpo di Polizia Locale di Riccione, Misano Adriatico e Coriano, col cane Ziko.



“ Le segnalazioni dei cittadini sono molto importanti - afferma l’assessore alla polizia municipale On. Elena Raffaelli - per verificare ogni possibile situazione di rischio che possa verificarsi a discapito della sicurezza. Grazie al lavoro preventivo e repressivo dei fenomeni o episodi di rischio per l’incolumità pubblica svolto in modo capillare dalle nostre forze dell’ordine, manteniamo alta l’asticella dei controlli sul territorio. Nel caso odierno i rilievi sulla presenza di persone all’interno delle vecchie colonie sono stati circoscritti alla ex Savioli per la presenza di un’apertura alla recinzione che ora verrà immediatamente ripristinata. Le altre colonie confinanti hanno invece accessi murati al primo piano oppure sono state recintate nei mesi scorsi per ricavarvi dei posteggi ad uso degli alberghi della zona. Sono convinta che centralità della lotta al degrado e della tutela dell’ordine pubblico siano obiettivi prioritari, noi conosciamo la città, la presenza delle Istituzioni e delle Forze dell’Ordine non viene, e non verrà mai a mancare.”