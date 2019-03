Santarcangelo, mercoledì 6 marzo convocato il Consiglio comunale

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 15:02 - 04 Marzo 2019

Mercoledì 6 marzo alle ore 20,30 è convocato il Consiglio comunale di Santarcangelo nella sala consiliare “Maria Cristina Garattoni”. Dopo i preliminari di seduta, il vicesindaco e assessore al Bilancio Emanuele Zangoli presenterà al Consiglio la variazione urgente all’esercizio 2019 del bilancio 2019-2021 e l’aggiornamento del Piano esecutivo di gestione, mentre l’assessore ai Servizi sociali e sanitari Danilo Rinaldi illustrerà il nuovo regolamento per le attività funebri, necroscopiche, cimiteriali e di polizia mortuaria.



Successivamente, il presidente del Consiglio comunale Stefano Coveri presenterà le modifiche al regolamento per il funzionamento dello stesso Consiglio e, a seguire, prenderà nuovamente la parola l’assessore Rinaldi per presentare il regolamento in materia di contributi, altri benefici economici e patrocinio.



Al termine, il Consiglio è chiamato ad esprimersi sulla mozione del consigliere Sara Andreazzoli (M5S) relativa alla richiesta di installazione di una centralina per la misurazione dei PM10 e quella del consigliere Andrea Martignoni per promuovere e valorizzare la partecipazione attiva dei giovani alla vita della comunità locale.



L’ordine del giorno completo è pubblicato sul sito internet istituzionale: www.comune.santarcangelo.rn.it