Protezione civile in esercitazione con cani per trovare due ragazzi dispersi

Attualità

Rimini

| 14:55 - 04 Marzo 2019

Protezione civile in esercitazione con cani, foto di repertorio.

Trovarsi pronti ad intervenire e arginare ogni criticità, a questo sono chiamati gli uomini della Protezione Civile: quattro squadre del nucleo dei carabinieri di Rimini sono stati impegnati in un’esercitazione molto particolare in cui è stato messo in atto il recupero di due persone disperse grazie al’ausilio della tecnica del “Mantrailing”. In supporto alle squadre c’era infatti anche l’unità cinofila a cui è stato fatto annusare un indumento delle persone scomparse e, senza guinzaglio, ha tradotto i soccorritori da loro. Sul posto è stata fatta intervenire anche un’ambulanza della Croce Blu di Bellaria Igea Marina.