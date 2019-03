A Riccione l’assemblea Nazionale Volontari WWF: il Sindaco Tosi incontra presidente nazionale Donatella Bianchi

Attualità

| 14:03 - 04 Marzo 2019

Assemblea WWF a Riccione.

“Accogliere i volontari del WWF Italia, che per la prima volta hanno scelto Riccione in occasione dell’assemblea annuale sviluppata in tre giornate no stop di incontri, riflessioni e proposte di lavoro, è stata occasione per rimarcare la vicinanza dell’Amministrazione alle tematiche ambientali, consolidando al contempo il rapporto con l’associazione WWF a livello nazionale e locale. La salvaguardia e il controllo scrupoloso di tematiche basilari per la tutela dell’ambiente e della salute delle persone, dalla qualità dei fiumi e del mare, alla cura del verde e dell’aria e la gestione del territorio, non debbono essere circoscritte a semplici interventi manutentivi ma essere parte di una visione più ampia. L’ambiente è la vera ricchezza, le nostre politiche di pianificazione del territorio tengono conto del rispetto della sostenibilità, intesa non come termine astratto, ma come rigorosa attenzione al benessere del verde che fa parte della nostra città. Dalla qualità delle acque e dell’aria, di cui non sottovalutiamo ma prendiamo in considerazione più aspetti, penso agli studi e alle misure istituzionali sull’inceneritore, fino alla assidua attenzione messa in campo con interventi mirati alle acque”.

Così il sindaco Renata Tosi intervenuta, con l’assessore all’ambiente Lea Ermeti, alla giornata conclusiva della Assemblea dei volontari del WWF Italia svoltasi al Palazzo del Turismo e presieduta da Donatella Bianchi, presidente WWF Italia e dal direttivo nazionale. “ Decisivo mettere in campo anche segnali di sensibilizzazione nelle scuole - ha concluso il sindaco Tosi - per questo motivo ci muoveremo, con la collaborazione del WWF per far si che gli studenti siano coinvolti in prossime iniziative con la partecipazione di volontari ed esperti dell’associazione. Rispetto e cura della natura e delle sue bellezze sono valori da coltivare a partire dai banchi di scuola”.