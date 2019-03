Verucchio, Sindaca e giunta incontrano i cittadini delle frazioni

Attualità

Verucchio

| 13:24 - 04 Marzo 2019

La sindaca Stefania Sabba incontra i cittadini delle frazioni.

A partire da mercoledì 6 marzo la sindaca Stefania Sabba e la squadra di governo costituita da Luigi Dolci, Giuseppe Malerba, Roberto Sandon ed Eleonora Urbinati tornano nelle frazioni, a contatto diretto con il territorio per presentare l’attività amministrativa e i progetti che interessano le rispettive aree “in un confronto aperto con la popolazione che ha caratterizzato l’intero mandato”.



IL PROGRAMMA - Il “tour” partirà il 6 marzo dal Ristorante Zaganti di Ponte Verucchio con inizio alle 21. Stesso orario, mercoledì 13 per il confronto in calendario nella Sala Comunale di Pieve Corena. Prima cittadina e giunta saranno quindi nella Sala Tondini del Centro Civico a Villa Verucchio mercoledì 20, per chiudere con la Sala del Consiglio a Verucchio mercoledì 27. Nel dettaglio, la giunta comunale illustrerà caratteristiche, principali scelte e aree d’intervento del bilancio di previsione 2019 e farà un resoconto delle opere pubbliche realizzate, in corso o di prossima realizzazione, focalizzandosi in particolare su quelle che interessano la frazione.