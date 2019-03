Imprenditori e studenti riminesi in missione a Roma per promuovere i valori della Romagna

Attualità

Rimini

| 12:52 - 04 Marzo 2019

Imprenditori e studenti della provincia di Rimini in missione a Roma per promuovere le eccellenze e i valori della Romagna. Lo scorso weekend una delegazione composta da alcuni organizzatori del TedxCoriano (il primo del Riminese), Paola Aronne, Davide Venturi, Francesca Capellini, Emiliano Canti e Tamara Biondi, e due giovani studentesse, Giorgia Canti e Giorgia Venturi, hanno preso parte alla prima edizione del TedxYouth, andata in scena nell’auditorium della Concilliazione davanti ad un pubblico di 1.400 persone. Un evento sostenuto anche dal Miur (il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca) e che ha portato sul palco della capitale dodici ragazzi e ragazze under 18, chiamati a raccontare la loro visione del futuro e del cambiamento di fronte ad imprenditori, professionisti e giornalisti (presenti, tra gli altri, anche Rai, il giornale online di Enrico Mentana ‘Open’ e Donna Moderna). Dodici ‘visionari’ del nuovo millenio, selezionati tra centinaia e centinaia di candidature provenienti dagli istituti scolastici della Penisola, che nello spirito delle conferenze ‘Tedx’, hanno dato voce ad idee condivise, passioni, speranze, aspettative e conoscenze. Tra i partner dell’evento anche Francioni Group di Rimini, di Stefano Francioni, “imprenditore e mecenate che vuole aiutare le nuove generazioni a creare un sistema a misura d’uomo”.



“Partecipare a questo evento in qualità di organizzatori è stato per noi un onore oltre che una grandissima emozione – spiega Paola Aronne –. A Roma abbiamo avuto modo di rappresentare e far conoscere al pubblico il nostro territorio, quello della Romagna e più nello specifico della provincia di Rimini, che sta attraversando in questo periodo una fase di evoluzione caratterizzata, a livello imprenditoriale ma anche culturale, da tanto dinamismo e ‘voglia di fare’. Ne è una prova l’ottima riuscita della prima edizione del Tedx Coriano, che ha portato sul palco speaker, ingegneri, filosofi, formatori e consulenti aziendali e titolari di aziende che sono stati capaci di mettere in pratica il concetto di resilienza, diventando un modello per tante persone”.