Ciclismo: continua l'ottimo momento di forma della Benesse e Sport

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 12:13 - 04 Marzo 2019

Continua l’ottimo momento della Benessere e Sport Bike Team che anche in questo week end hanno conquistato vittorie e ottimi piazzamenti. Mercoledì 27 febbraio gara a Bettolle (SI) dove Daniele Lazzari ha conquistato una bellissima vittoria di categoria. Sabato 2 marzo a San Giovanni in Marignano Claudio Valentini (Video dell'arrivo), con una grande volata, conquista la vittoria assoluta mentre Paolo Manfroni quella di categoria. Sempre a San Giovanni ottimi piazzamenti per Daniele Cressi (2°), Guidi Frisoni (5°). Domenica 3 marzo a Cervia (RA) dove si è svolto il 2° Memorial Picone Maurizio, Paolo Manfroni concede il bis e dopo la vittoria conquistata il giorno prima a San Giovanni in Marignano replica a Cervia precedendo il compagno di squadra Claudio Ardondi. Vittoria anche per Mariangela Patrignani mentre si piazza 4° Piero Mascetti.