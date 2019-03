Santarcangelo, a fuoco una tettoia con sopra dei pannelli fotovoltaici, ingenti danni

Cronaca

Santarcangelo di Romagna

| 11:24 - 04 Marzo 2019

Pompieri in azione nella notte.

Incendio nella notte a Montalbano di Santarcangelo. L'allarme è scattato poco prima delle 5 della notte appena passata. Una tettoia di un capanno nei pressi di un'abitazione in via Montalbano è andata completamente distrutta. Sopra alla struttura c'erano dei pannelli solari. Le fiamme hanno danneggiato anche il materiale all'interno della struttura e anche l'impianto elettrico. I Vigili del Fuoco hanno lavorato fino alle 7.40 per la messa in sicurezza dell'area. L'abitazione nelle vicinanze non è stata danneggiata.