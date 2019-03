Calcio, weekend dolceamaro per le giovanili della Marignanese

Sport

San Giovanni in Marignano

| 10:48 - 04 Marzo 2019

Esordienti 2006 con il Novafeltria.

Altro weekend di risultati altalenanti per le giovanili della Marignanese che collezionano due belle vittorie a fronte di altrettante sconfitte nella due giorni di partite.

Venerdì bella partita degli Esordienti 2006 con i pari età del Novafeltria: consueta partita su tre tempi da 20 minuti più due serie di shoot out per i giovani di Osualdella in cui ha brillato Morganti autore di un bel gol.

Ko casalingo sabato pomeriggio per la Juniores superata 2-1 dal Coriano al termine di una gara molto equilibrata e decisa dagli episodi. Dopo il vantaggio di Notariale i ragazzi di Di Nunzio sono stati ribaltati dall’1 - 2 corianese e ora sabato la scontro diretto con il Del Duca in una partita che può valere molto per il resto della stagione.

Largo successo invece per i Giovanissimi che sempre sabato hanno superato 10-1 lo Junior del Conca con le reti di Magi (3), Buonavoglia (2), Mari (2), Cortese (2), Scarpino per una grande prestazione di squadra dei ragazzi di Leardini.

Bella vittoria anche per gli Allievi che al sintetico di San Giovanni hanno chiuso 2-1 il match con la Promosport: per la squadra di Matteo Bacchini a segno il solito Tarasconi e Guiducci.

Sconfitta per l’altra formazione Giovanissimi che a Morciano è stata superata 3-0 dallo Junior del Conca in un match in cui i ragazzi di Antonioli non sono riusciti a trovare la via della rete e hanno pagato alcune disattenzioni difensive.