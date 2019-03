Cattolica, due minori completamente ubriache prima della discoteca

Cronaca

Cattolica

| 07:18 - 04 Marzo 2019

Ambulanza in azione.

Due minorenni di 15 e 16 anni sono finite in ospedale sabato sera ad un passo dal coma etilico. Le giovani residenti a Cattolica, sono arrivate nel parcheggio di una discoteca già completamente ubriache e si sono sentite male. Sono state soccorse e portate in ospedale, una a Pesaro e l'altra a Riccione. Sul posto anche i Carabinieri per ricostruire i fatti. Le ragazze sarebbero già tornate a casa dopo una notte in ospedale. Sono in corso le indagini per capire chi abbia venduto alcolici a minorenni.