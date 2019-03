Calcio Eccellenza, la Fya Riccione trafitta al "Nicoletti" dal Sanpaimola: 2-3

Sport

Rimini

| 22:51 - 03 Marzo 2019

La Fya è stata sconfitta inb casa dal Sanpaimola.

Sconfitta casalinga per la Fya Riccione per 3-2 ad opera del Sanpaimola. Ospiti subito in vantaggio sugli sviluppi di un corner, Battilovo batte di destro a rientrare e Landini solo sul secondo palo ad un metro dalla riga insacca di testa. Al 10′ la Fya Riccione prova subito a raddrizzare il match con un’iniziativa di Alberigi la cui conclusione però termina alta.

Al 14′ ancora ospiti pericolosi con una conclusione in girata di Battilovo che però viene ribattuta dalla difesa riccionese.

Al 17′ azione tambureggiante dei padroni di casa e ancora Alberigi conclude in acrobazia di destro ma la conclusione viene ribattuta da Gabrielli. Al 27′ La Fya Riccione spinge, pallone invitante per Docente fermato però a due passi dalla porta.

Al 28′ Spunto di Docente che arriva al limite dell’area e da posizione centrale tira di sinistro ma Baldani risponde con un intervento prodigioso deviando in corner.

Al 38′ Docente appoggia per Cecchetti che prova una conclusione a giro ma Baldani non si lascia sorprendere. Al 39′ disattenzione difensiva dei riccionesi da posizione defilata ci prova Battilovo ma Passaniti devia in angolo. Al 41′ Enchisi ingenuamente protesta e viene espulso da Piraccini lasciando la Fya in dieci.

In chiusura di tempo ancora Battilovo protagonista che salta Sottile ma Passaniti para.

Nella ripresa, al 6' Alberigi verticalizza per Docente, Baldani calcola male l’uscita, Docente lo salta e calcia a porta vuota ma la difesa riesce a ribattere. All'11' corner di Basile e Sottile salta più alto di tutti ed insacca di testa per il pareggio.

La Fya sulle ali dell’entusiasmo anche in inferiorità numerica continua a spingere. Al 58′ gioco a due tra Docente e Basile con la conclusione a giro di Docente che termina fuori di un soffio. Al 29' indecisione di Mani ne approfitta Visani che ruba palla e appena entrato in area fredda Passaniti. Ingenuità difensiva sulla sinistra dei padroni di casa, Pioppo riceve palla in area e a tu per tu con Passaniti triplica. Corner e Docente riaccende la fiammella accorciando le distanze di testa.

IL TABELLINO

Fya Riccione: Passaniti, Sottile(87’Zafferani), Piscaglia, Alberigi(73”Lunadei), De Luigi, Righetti, Cecchetti, Enchisi, Docente, Basile(75’Ghiggini), Mani(85’Censoni). A disp. Basilico, Ioli,, Perazzini, Franceschini, Pari, All. Gianluca Lorenzi

Sanpaimola: Baldani, Borini, Ragazzini, Alessandrini M., Landini, Gabrielli, Visani(79’Vincenti), Alessandrini S., Battilovo, Errani, Pioppo(88’Colino). A disp. Leoni, Ferri, Giordani, Vergani, Strazzari, Fall, .

Arbitro: Piraccini (Cesena (Topo e Giacomoni di Cesena)

Reti: 6′ Landini, 56′ Sottile, 74′ Visani, 83′, Pioppo 84′ Docente

Note: Ammoniti: Piscaglia, Ghiggini. Espulso 41′ p.t. Enchisi, 66’Landini(per doppia ammonizione)