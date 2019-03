Gran Fondo città di Ancona a Pozzetto nel medio vittoria del morcianese Fantozzi

Sport

Ancona

| 21:47 - 03 Marzo 2019

Arrivo del percorso lungo, nella gallery arrivo corto e podio femminile lungo.

Il triestino Federico Pozzetto vince in volata la Gran Fondo Città di Ancona di 129km, secondo posto per l'ex professionista Cesaro Roberto e a chiudere il toscano Giovanni Domenico Nucera. Tra le donne la vittoria va invece alla riminese Debora Morri del Team del Capitano. Con oltre 1000 iscritti ha preso il via una delle gare ciclistiche, del settore amatoriale, più partecipate del centro Italia organizzate sotto l'egida della Federazione Ciclistica Italiana. A imporsi nel medio percorso di 88km è stato il 29enne morcianese Luca Fantozzi. Foto Gaia Branchesi.