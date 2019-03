Calcio Eccellenza, il Cattolica torna sorridere: espugnato il campo del Cotignola 1-2

Sport

Cattolica

21:37 - 03 Marzo 2019

Esultanza dei giocatori del Cattolica (foto Anteo Galli).

Il Giovane Cattolica vince in rimonta per 2 a 1 sul campo del Cotignola. Partita molto combattuta fin dai primi minuti. La prima occasione è per il Cotignola, all’11’ Fabbi crossa dal fondo per Bazhdari che dal limite dell’area calcia al volo centrale. Le occasioni da gol non arrivano e bisogna aspettare la seconda metà del tempo per le emozioni. Al 30’ gol annullato al Cattolica: punizione dalla trequarti di Palazzi, la palla finisce in rete dopo un colpo di testa, ma il guardalinee Del Prete segnala un fallo in attacco. Al 32’ vantaggio del Cotignola con Bazhdari che salta più in alto di tutti da calcio d’angolo di Fabbi e manda avanti i suoi. Il Cattolica non ci sta e si butta subito in avanti. Al 40’ punizione di Palazzi che Masetti respinge con i pugni in angolo; dal corner il colpo di testa di Sale viene respinto, ma poi lo stesso Sale rimette in mezzo con Bartomioli che anticipa Masetti, ma il pallone finisce sopra la traversa. Al 44’ ancora Cattolica in avanti: Palazzi apre per Bartomioli che entra in area e serve sul secondo palo Scoccimarro,il cui tiro viene ribattuto.

Il Cotignola parte forte nel secondo tempo e crea tre occasioni nei primi minuti. Al 1’ cross di Paganelli per la testa di Orlando, palla fuori di poco; al 2’ Bazhdari serve Serra al limite dell’area, il numero 7 cerca di piazzarla ma Andreani para; al 3’ Fabbi per Tamburini, cross rasoterra per Bazhdari che viene anticipato di un soffio sul primo palo. Il Cattolica prende campo e raggiunge il pareggio al 15’: contatto in area tra Manaresi e Protino, per l’arbitro è rigore; sul dischetto va Casolla che spiazza Masetti per l’1-1.

Il Cotignola cerca di tornare in vantaggio e lo fa con Tamburini, che dal limite prova il rasoterra ma il portiere si allunga in angolo. Al 24’ il Cotignola rimane in dieci per l’espulsione per somma di ammonizioni di Leoni.

Il Cattolica attacca e va vicino al vantaggio in più di una occasione, ma il gol vittoria lo trova al 50’ con un super gol di Sylla che trova l’incrocio dei pali dal limite dell’area.