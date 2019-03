Calcio D, Santarcangelo cede nella ripresa: ko per 2-0 ad Avezzano

Sport

Sconfitta per 2-0 per il Santarcangelo nello scontro diretto di Avezzano. Succede tutto nella ripresa quando l'Avezzano ha spinto di più il piede sull'acceleratore. Al 7' autorete di Gabrielli e poi il rigore trasformato da Padovani al 40′. Ora la squadra di Galloppa è a quattro punti dalla Vastese, cioè dalla salvezza diretta e ha un punto di vantaggio sul trio Isernia, Forlì e Agnonese (27), al penultimo posto.



AVEZZANO (4-3-3): Fanti; Besana, Pierantozzi, Ferrante, Di Nicola; De Roccis, Grazioso, Kras; Bruni, Dosa, Padovani (87’ Samb). In panchina: Sinato, Puglielli, Tariuc, Mastroianni, Mozetti, Giovagnorio, Russo, Manari. All. Colavitto.

SANTARCANGELO (3-5-2): Battistini; Gugliemi (59’ Bencivenga), Bondioli, Gabrielli; Fabbri; Corvino (75’ Fuchi), Dhamo, De Cerchio, Pigozzi (86’ Nasini); Peroni, Falomi. In panchina: Ragone, Aristei, Sapori, Nasini, Cingolani. All. Galloppa.

Marcatori: 52’ Gabrielli (aut.) 85’ Padovani (Rig.)

Arbitro: Nicola Di Giovanni di Caserta. Assitenti: Basile – Benedetto.

Note. Espulsi: Manari dalla panchina. Ammoniti: Padovani . Angoli: 0-2 Recupero: pt 0, st’ 4’.