Calcio D, Savignanese sconfitta sul campo del Real Giulianova: 2-1. I tre gol nel primo tempo

Sport

Savignano sul rubicone

| 20:35 - 03 Marzo 2019

Un'uscita del portiere Pazzini (foto Roberto Magnani).

La Savignanese esce sconfitta dal capo del Real Giulianova per 2-1. Buona partenza della formazione di Farneti, che però va in svantaggio al 20' quando Fazzini insacca trafiggendo Pazzini. Poco dopo Gregorio sfiora il pari, cogliendo il palo su corner di Turci (23'). I gialloblù non si disuniscono e, manovrando con calma, pervengono al pareggio grazie a Francesco Manuzzi (40'). La gioia però dura poco, perché al 43' la compagine abruzzese su punizione ritorna avanti con Napolano.

Nella ripresa la Savignanese cerca il pareggio, però la formazione giallorossa regge bene in difesa rendendo minime le occasioni sfruttabili. Nel finale chance bellissima azione con cross di Noschese per Manuzzi Riccardo che però non arriva di un soffio e altra occasione con la botta di Vandi terminata alta.

Ora due settimane di riposo prima del big match contro il Cesena.



REAL GIULIANOVA-SAVIGNANESE 2-1

REAL GIULIANOVA: Pagliarini, Del Grosso, Ferrini, Fuschi, De Fabritis, Lenart, Antonelli (83' Staffelli), Torelli, Di Paolo (74' Morra), Napolano, Fazzini (66' Barlafante) A disp: Mazzocchetti, Malavolta, Rinaldi, Gori, Cipriani, Morra, Staffelli, Barlafante, Pierabella All Bolzan

SAVIGNANESE: Pazzini, Battistini (70' Vandi), Gregorio, Tamagnini (69' Pancotti), Brighi (70' Guidi), Longobardi, Noschese, Giacobbi, Manuzzi F (66' Giunchetti), Manuzzi R, Turci A disp: Dall'Ara, Guidi, Succi, Giunchetti, Brigliadori, Pancotti, Vandi All Farneti

Marcatori: 20' Fazzini, 40' Manuzzi F, 43' Napolano

Ammoniti: Manuzzi R, Ferrini, Giunchetti, Giacobbi