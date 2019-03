VIDEO Tragico frontale dopo la festa di Carnevale, un morto e cinque feriti

Cronaca

Coriano

| 20:33 - 03 Marzo 2019

E' di un morto e cinque feriti, di cui uno in gravi condizioni, il bilancio di uno scontro frontale, tra due automobili, avvenuto in via Palombara a Mulazzano, frazione di Coriano. L'incidente è avvenuto intorno alle 18.42 circa, coinvolgendo una Hyundai e una Volkswagen Golf: viaggiava sulla prima vettura l'automobilista deceduto sul colpo, residente in zona, al suo fianco la figlia, maggiorenne, che è ferita gravemente ed è stata trasportata in ospedale con l'elisoccorso. Sono altre quattro le persone rimaste ferite nel grave sinistro, la cui dinamica è al vaglio della Polizia Municipale, intervenuta sul posto assieme ai vigili del fuoco e al personale del 118. La strada è stata chiusa al traffico. Pare che il deceduto e la sua famiglia stessero rientrando da una festa di carnevale da Ospedaletto. Il video nel luogo dell'incidente.