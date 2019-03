Calcio D, la Sammaurese riacciuffa il Forlì nel recupero: finisce 1-1

Sport

San Mauro Pascoli

| 20:09 - 03 Marzo 2019

La formazione della Sammaurese.



Finisce in parità il derby del Macrelli tra Sammaurese e Forlì che è stato agganciato in extremis quando assaporava già i tre punti.

Avvio difficile per i giallorossi, che provano ad imbastire una manovra efficace, ma si ritrovano sotto già al 12′, quando Di Benedetto insacca di testa alle spalle di Baldassarri. I giallorossi provano a reagire generosamente e sfiorano il pari con Bonandi (tiro respinto dal portiere rivale) e Santoni (da dentro l’area cerca l’angolo, ma è ancora bravo Mordenti), tuttavia dall’altro lato i “galletti” insistono e forzano il ritmo con altre due occasioni, sui cui però è molto bravo Baldassarri, prima salvando in angolo su conclusione di Graziani e poi neutralizzando un’altra incornata di Di Benedetto.

Nella ripresa la Sammaurese cerca ancora il pari, tuttavia le chance latitano in quanto gli ospiti tengono bene dietro e sembrano poter guadagnare l’intera posta, fino al 94′, quando Zuppardo, su magistrale cross di Lombardi, incorna in rete il pareggio.



Il tabellino



Sammaurese: Baldassarri, Maioli, Sapucci (85’ Soumahin), Rosini, Santoni, Maggioli (82’ Merciari), Scarponi, Errico, Zuppardo, Bonandi (k) (95’ Pertutti), Louati (60’ Lombardi L.). A disposizione: Ramenghi, Lombardi N., Alberighi, Valentini, Toromani.

Forlì: Mordenti; Bungaya, Ferrario, Brunetti; Croci (57’ Nigretti), Baldinini, Mazzotti, Cascione (50’ Prati), Marzocchi (90’ Cenci); Di Benedetto (85’ Possenti), Graziani (k) (74’ Cortesi). A disposizione: Semprini, Putrino, Vesi, D’Angeli. All. Campedelli.

Arbitro: Caldera di Como (Pace e Tonti di Ancona).



Marcatori: 12’ Di Benedetto (F), 94’ Zuppardo (S).



Ammoniti: Bonandi e Lombardi L. (S); Di Benedetto, Mazzotti, Ferrario e Baldinini (F). Angoli: 7-3. Recupero: 1’ e 7’ (6’+1’)