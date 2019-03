Calcio 1-1 tra Rimini e Gubbio, mister Martini vede il bicchiere mezzo pieno

Sport

Rimini

| 22:13 - 03 Marzo 2019

La giornata favorevole con le sconfitte di Renate e Teramo in casa e i pareggi delle altre squadre in lotta per la retrocessione unitamente all'aver evitato una sconfitta casalinga, hanno reso l'1-1 in rimonta al Neri contro il Gubbio un risultato non disprezzabile per il Rimini. La classifica è rimasta intatta, con la salvezza a tre lunghezze, ma la squadra di Martini sta rallentando il passo in casa. E tra i tifosi serpeggia il malcontento che nel dopo partita è stato manifestato con urla all'indirizzo della squadra solleciatta a dare di più. Nella giornata da segnalare il ritorno al gol (e un palo nello score) di Buonaventura. Intanto lunedì si conoscerà l'esito degli accertamenti per Simoncelli alle prese con un guaio muscolare.



Nelle interviste audio le interviste ai tecnici Martini e Galderisi.