Solidarietà protagonista al Caffè Commercio: consegnato assegno per il piccolo Gabriele

| 18:25 - 03 Marzo 2019

Momento clou della consegna dei 650 euro.

Sono stati 650,00 gli euro raccolti per il piccolo Gabriele, grazie all’iniziativa messa in atto dal Caffè Commercio, che ha permesso a molti riminesi di partecipare alla gara di solidarietà al fianco dei cittadini di Bellaria Igea Marina.

Il piccolo Gabriele, di appena 2 anni, in pochi mesi è rimasto orfano sia di padre che di madre e attualmente è affidato alle cure dei nonni che vivono a Riccione. Gli stessi per fargli subire meno traumi possibili, hanno continuato a portarlo all’asilo di Bellaria Igea Marina dove è sempre andato.



Proprio dall’asilo dell’Istituto Comprensivo di Igea è partita l’iniziativa “Una borsa di studio per Gabriele”, una raccolta fondi per aiutare il piccolo e i nonni ad andare avanti.

La raccolta si è chiusa il 28 febbraio, mentre lo scorso 2 marzo è stata realizzata una cena al Palacongressi di Bellaria, sempre a scopo di raccolta fondi per l’iniziativa.



Grazie alla sensibilità dei suoi titolari, il Caffè Commercio di Rimini non ha esitato a dare la sua disponibilità alla raccolta, sensibilizzando prima di tutto i suoi clienti e mettendo a disposizione il suo personale per contribuire con il servizio ai commensali per la cena suddetta.



Proprio durante quest’ultima, il 2 marzo scorso, la titolare del Caffè Commercio, Lenny Morichetti e alcuni ragazzi del suo staff, hanno consegnato nelle mani di Filippo Magnani, referente per la raccolta, l’assegno di € 650,00 frutto della raccolta effettuata a Rimini.



“Rimini e i riminesi – ha dichiarato Lenny Morichetti - sono stati da sempre sensibili e attenti e soprattutto solidali con i meno fortunati, anche in questo caso lo hanno dimostrato riempiendoci il cuore di gioia con le loro donazioni. Ringrazio tutti quelli che hanno partecipato, molti di loro non sono abituali avventori del bar e ringrazio tutto lo staff del Caffè Commercio, che si è subito messo a disposizione dell'iniziativa”.