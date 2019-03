Multe nel centro di Novafeltria, ancora polemiche sui parcheggi a pagamento

Attualità

Novafeltria

| 06:30 - 04 Marzo 2019

A distanza di più di un anno dall'installazione dei parchimetri a Novafeltria, non sono ancora sopite le polemiche tra la cittadinanza. Non tanto per l'introduzione dei parcheggi a pagamento, quanto per l'assenza di spazi per la sosta o la fermata non a pagamento, benché ci sia un quarto d'ora di margine per le commissioni più rapide. Ma a volte anche una commissione sulla carta rapida può portare allo sforamento di un paio di minuti e allora scatta la sanzione. Una nostra lettrice commenta: "c'è accanimento da parte dei vigili e degli ausiliari del traffico, ho visto anche fare una multa per sosta non parallela al margine della carreggiata". Lascia ancora perplessità, nella nostra lettrice, il fatto che "commesse e titolari dei negozi siano costretti a pagare il parcheggio per andare a lavorare". Il risultato è che i cittadini preferiscono spostarsi altrove, verso i centri commerciali (es. Villa Verucchio) per fare acquisti, mettendo in crisi l'economia locale e i negozianti. "Novafeltria sta diventando deserta, moltissimi negozi hanno già chiuso e altri cinque stanno per chiudere, in particolare lungo corso Mazzini". Da una parte però, a onor di cronaca, va rimarcato anche un comportamento talvolta non responsabile dei cittadini, come attestano gli scatti che ci ha inoltrato la nostra lettrice in questa segnalazione: per non pagare il ticket si vedono automobili in doppia o terza fila, spazi disabili occupati, fino a vetture lasciate sui marciapiedi, specie all'uscita da scuola, con i bambini costretti a camminare sulla strada.