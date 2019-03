Calcio Promozione: l'Igea Marina rimonta il Gambettola con due rigori (2-2), uno al 94'

Sport

Bellaria Igea Marina

| 17:23 - 03 Marzo 2019

Giocatori dell'Igea Marina.

IGEA MARINA: Berardi P., Minacapilli, Bocchini, Righini (70' Della Rosa), Zanotti (37' Magnani), Venturi; Bellavista, Casadei; Mema, Pirini, Marchini (79' Ricci).

In panchina: Forlani, Pandolfi, Pruccoli, Pasolini, Loi, Amatori. All. Gavagnin.

GAMBETTOLA: Morelli, Lelli, Marrapodi, Giunchi, D'Altri, Corbara; Berardi Federico, Bacchini; Angeli, Barducci (60' Catapane), Ceccarelli (49' Zanelli).

In panchina: Mancini, Rigoni, Falchero, Pasolini, Franco, Dago, Alessandri.

ARBITRO: El Baroudi di Faenza (Assistenti: Concettini e Gamberoni di Faenza).

RETI: 9' Ceccarelli (G), 22' Angeli (G), 54' rig. e 94' rig. Mema (IM),

NOTE: ammoniti Ceccarelli, Bocchini, Lelli, Magnani, Mema. Angoli: 6-1.



L'Igea Marina rimonta due reti al Gambettola e al 94' strappa un punto prezioso in chiave salvezza. Ospiti in vantaggio al primo affondo pericoloso al 9': cross rasoterra da destra di Federico Berardi e conclusione vincente di Ceccarelli. Il raddoppio al 22' porta la firma di Nicola Angeli, autore di un'azione personale conclusa con un rasoterra dal limite dell'area. L'Igea Marina protesta però per un fallo non ravvisato a inizio azione. A inizio ripresa i locali accorciano su rigore provocato da un fallo di Federico Berardi su Magnani. Mema dagli undici metri infila alla sinistra di Morelli, che intuisce, ma non arriva sulla sfera. Nel recupero l'arbitro El Baroudi fischia un secondo rigore a favore dell'Igea Marina, per un mani di D'Altri su tocco di Bellavista. Mema cambia angolo, calciando a destra, e firma la sua doppietta personale.