FOTO Carnevale a Rimini, bambini e famiglie conquistano il centro storico

| 17:27 - 03 Marzo 2019

Un bel pomeriggio di sole ha fatto da cornice al carnevale di Rimini in piazza Cavour. Grande successo per ColorCoriandolo, l'evento di Made Officina Creativa che ha animato il centro storico con musiche della Brass Band e Madame Truccabimbo che ha regalato ai tanti bambini presenti trucchi da clown, belve feroci e fatine. Tante le maschere che hanno 'colorato' le vie del centro in questo appuntamento ormai tradizione per le famiglie riminesi: quella del 2019 è stata la 18esima edizione. Martedì 5 marzo si replica, in piazza Cavour, per il martedì grasso con l'animazione dei dj di Radio Bruno Pigi e Mattia Ferrari.