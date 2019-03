Calcio Promozione: show Tropical Coriano, poker al Ronco Edelweiss (4-0)

Sport

03 Marzo 2019

Formazione del Tropical Coriano.

TROPICAL CORIANO: Romani, Conti, Vitaioli F., Ricci, Olivieri, Costantini; Borghini, Pasini (89' Alijahej), Farneti (81' Montebelli), Vitaioli M. (74' Vucaj), Scognamiglio.

In panchina: Filippi, Babboni, Dolcini, Semprini. All. Zagnoli.

RONCO EDELWEISS: Calderoni, Giovanard, Melandri, Mordini (46' Valgimigli), Tisselli (60' Gregori), Righi; Camporesi, Buda (60' Diop); Bernacci (81' Vespi), Grisolini (60' Gomez), Salazar.

In panchina: Zammarchi, Zamagni, Raimondi. All. Montalti.

ARBITRO: Sintoni di Faenza (Assistenti Ravaioli di Ravenna e Iannello di Lugo).

RETI: 51' e 55' Vitaioli M., 80' e 89' Vucaj.

NOTE: ammoniti Conti, Mordini, Giovanardi.



Il Tropical Coriano sfoggia il suo grande potenziale offensivo e rifila un clamoroso poker al Ronco Edelweiss degli ex calciatori di Serie A Calderoni e Bernacci. Doppiette per Matteo Vitaioli e Vucaj, doppio assist per Nicola Farneti, in una gara che nel primo tempo ha registrato due sole emozioni. Al 6' Romani pasticcia su un sinistro innocuo di Camporesi, con il palo che evita la frittata. Due minuti dopo mancino di Nicola Farneti diretto all'incrocio e grande volo plastico di Calderoni a salvare il gol. Nella ripresa al 50' Borghini spreca una clamorosa occasione, ma un minuto dopo Farneti innesca il colpo di testa vincente di Matteo Vitaioli. Splendida l'azione del raddoppio al 55', tutta in verticale: Scognamiglio per Farneti che serve il tap-in di Vitaioli a porta sguarnita. Calderoni ritarda il tris respingendo su Ricci al 79', ma un minuto dopo magistrale punizione di Vucaj che toglie le ragnatele dall'incrocio. All'89' Vucaj approfitta di un errore di Calderoni in uscita per firmare il poker.