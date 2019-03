Calcio 1a Cat: Sant'Ermete, poker di vittorie consecutive. Bellaria battuto 1-0

Sport

Bellaria Igea Marina

| 16:46 - 03 Marzo 2019

Una formazione del Sant'Ermete 2018-19.

BELLARIA: Mignani, Floris, Cuni (67' Di Cristofaro), Fusi (75' Aruci), Moramarco, Zaghini; Gambuti (84' Vasini B.), Chiussi W.; Caporali, Indelicato, Aragao.

In panchina: Sapucci, Zoffoli, Antonelli, Vasili, Chiussi F., Magnani. All. Reciputi.

S.ERMETE: Vandi, Rossi (71' Marcaccio), Castiglioni, Contadini, Zavattini N., Mussoni; Genghini, Ciccarelli, Molari (75' Zavattini L.), Vukaj, Del Prete (59' Gentile).

In panchina: Gentili, Gavagnin, Giorgini, Drudi, Bonifazi, Tosi Brandi. All. Pazzini.

ARBITRO: Tabaku di Faenza.

RETI: 66' rig. Vukaj (S).

NOTE: ammoniti Vukaj e Genghini. Angoli 7-2.



Un rigore di Vukaj permette al Sant'Ermete di espugnare Bellaria e di continuare l'inseguimento ai playoff. Gara piacevole ben giocata da entrambe le formazioni: da segnalare nel primo tempo, al 7', una combinazione Indelicato-Aragao con tiro dell'esperto attaccante respinto da Vandi, poi bravo a intervenire anche sul successivo tentativo di Chiussi. Il Sant'Ermete sfiora il bersaglio al 52' con un tiro a lato di Del Prete, poi trova il vantaggio su rigore con Vukaj. Nel finale Zaghini di testa mette alto la palla del pari, mentre un pallonetto di Luca Zavattini non inquadra il bersaglio. Per il Sant'Ermete è sia la quarta vittoria consecutiva, che la quarta vittoria consecutiva in trasferta.