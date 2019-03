Calcio 1a Cat: Novafeltria supera 1-0 il Savio e avvicina il primo posto

Sport

Novafeltria

| 16:14 - 03 Marzo 2019

Il Novafeltria al fischio di inizio con la maglietta per il lungodegente Eugenio Sebastiani.

NOVAFELTRIA: Semprini, Cupi, Gori, Ceccaroni, Babbini, Rinaldi; Mahmutaj, Amantini; Stefanelli (38'pt Morciano), Baldinini, Radici (42'st Arapi).

In panchina: Cappella, Mainardi, Gregori, Crociani, Outaadi, Gentili, Sartini. All. Fabbri.

SAVIO: Sanzani, Banila (45'st Bernardi), Pagliarani, Magrini, Mazzavillani, Montaletti, Rocchi, Alvisi (34'st Casetti), Scortichini (12'st Boschetti), Filipi, Antonellini (29'st D'Amico).

In panchina: Giordani, Savini, Balducci, Dadina. All. Bonacci.

ARBITRO: Kuci di Rimini.

RETI: 33'st Baldinini.

NOTE: ammoniti Magrini, Cupi, Rinaldi, Mazzavillani; angoli: 5-1. Recupero 2'+4'.



Prova di forza del Novafeltria che, seppur privo dello squalificato Muratori, regola 1-0 l'ostico Savio e si porta a -3 dalla capolista Granata, con una partita da recuperare. Al fischio d'inizio, i giocatori gialloblu sfoggiano una maglietta di incoraggiamento per il lungodegente Eugenio Sebastiani. Al Comunale di Secchiano si assiste così a un primo tempo piuttosto vivace tra due squadre ben messe in campo. Il Savio gioca senza timori reverenziali e si rende pericoloso al 7' con il vivace Rocchi, Semprini respinge con sicurezza la sua potente punizione. All'11 è bravo Babbini a intercettare un passaggio di Antonellini destinato a centro area a Filipi, pronto altrimenti alla deviazione vincente. Il buon momento del Savio continua e al 18' Filipi controlla in area, calciando defilato sulla destra; conclusione velenosa che Semprini è attento a neutralizzare in due tempi. Dopo la sfuriata iniziale degli ospiti, il Novafeltria reagisce e sfiora il vantaggio al 25': veloce ripartenza con il baby Radici che in posizione centrale lancia Stefanelli in area, l'attaccante incrocia il destro, ma Sanzani in uscita è bravo a chiudere lo specchio di porta e a respingere. Al 33' ancora Savio al tiro su punizione, Rocchi scavalca la barriera, Semprini si tuffa sulla sua destra a respingere. Il Novafeltria, perso Stefanelli per infortunio, reclama al 40' quando un difensore ospite intercetta con una mano un cross da Cupi: l'arbitro Kuci fischia la punizione, tuttavia l'impressione è che il tocco fosse in area. Brividi infine per la squadra di casa al 44', quando Semprini esce fuori area, ma rinvia corto: Alvisi calcia in porta dalla lunetta di centrocampo, senza inquadrare la porta vuota. Si chiude così un primo tempo a tratti anche spigoloso, mentre nella ripresa il Novafeltria alza il proprio baricentro, scontrandosi però contro la solida difesa ospite. La miglior occasione arriva al 72', quando su cross dalla destra di Cupi, Morciano da posizione favorevole gira di testa senza inquadrare il bersaglio; nel prosieguo dell'azione, c'è il cross di Gori che innesca prima un tiro ribattuto di Radici, poi un sinistro ravvicinato di Baldinini che non inquadra la porta. Il Novafeltria sblocca il risultato al 79' grazie a un errore dell'esperto portiere Sanzani, che esce a vuoto su un corner da sinistra. Baldinini ringrazia e di testa segna il gol partita. Due minuti dopo ancora Sanzani in difficoltà: l'estremo difensore non trattiene una punizione di Rinaldi, il tap-in vincente di Radici viene vanificato dal fischio dell'arbitro.



Interviste audio a Francesco Baldinin (attaccante Novafeltria), Achille Fabbri (allenatore Novafeltria) e Antongiulio Bonacci (allenatore Savio).