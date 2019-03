Tennis, Andrea Maria Artimedi cede in finale nel torneo Under 16 Europe di Rotterdam

Sport

Repubblica San Marino

16:11 - 03 Marzo 2019

Andrea Maria Artimedi in azione al torneo Under 16 Europe di Rotterdam.

Si ferma solo all’ultimo ostacolo, in finale, la corsa di Andrea Maria Artimedi, allieva della San Marino Tennis Academy, nel “Focus tennis academy Open 2019”, torneo Tennis Europe Under 16 (terza categoria) andato in scena sui campi in sintetico indoor di Rotterdam.



La 15enne abruzzese (è nata il 31 maggio del 2003), numero 3 del seeding, seguita in Olanda da coach Giorgio Galimberti, ha esordito sbarazzandosi per 6-1 6-0 della belga Florence Fedeli, al secondo turno ha sconfitto 6-3 6-1 la tedesca Samra Hamidovic, nei quarti ha travolto 6-1 6-1 la belga Louise Lefevre (qualificata) e sabato in semifinale ha saputo imporsi in rimonta, con il punteggio di 6-7(4) 6-0 7-6(7), sulla russa Kristina Kuksina, prima favorita del tabellone, annullando anche quattro match-point.

Nella sfida che assegnava il titolo la Artimedi ha ceduto 6-4 7-6 (3) alla belga Amelie Van Impe, che ha giocato un match di grande qualità, mentre all’allieva di Galimberti non è bastato il miglior incontro disputato in questa trasferta olandese.