A lezione su come costruire un telescopio con l'ingegner Matteo Muccioli

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 14:05 - 03 Marzo 2019

L'ingegner Matteo Muccioli.

Sabato 2 marzo all'interno del ciclo di conferenze e laboratori organizzati dall'Associazione Astronomica del Rubicone (presidente Matteo Montemaggi) presso la Biblioteca Baldini di Santarcangelo di Romagna dopo il saluto del direttore Pier Angelo Fontana, con una buona partecipazione di pubblico, l'ingegner Matteo Muccioli ha tenuto la conferenza “Costruire un telescopio”.

L'ingegner Muccioli, (classe 1979) che effettua esperimenti culinari mediante i forni solari, da diverso tempo aveva intenzione di costruire un telescopio e, dal momento che in rete non vi era un percorso completo, attraverso una serie di passaggi, ha realizzato un progetto non semplice e non privo di difficoltà. In un anno di lavoro ha prodotto un telescopio Newtoniano 300f/5 mediante alcune fasi, come ad esempio la definizione della configurazione ottica da sviluppare, lo studio approfondito tramite testi specifici, l'adattamento del luogo di lavoro al progetto, definizione di costi e materiali da impiegare.

Il prossimo appuntamento dell'Associazione Astronomica del Rubicone sarà venerdì 8 marzo 2019: “Cosmologia” (III lezione) di Oriano Spazzoli presso la sala Galeffi a Savignano sul Rubicone (FC). Invece l'incontro successivo con l'ingegner Matteo Muccioli sarà venerdì 3 maggio 2019 “Forni solari 2.0” ore 21 sala Galeffi Savignano sul Rubicone.