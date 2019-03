Bellaria, cagnolino rimane bloccato sulla scogliera: intervengono i Vigili del Fuoco

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 11:43 - 03 Marzo 2019

Cagnolino sulla spiaggia.

Complice la giornata di sole, una bella passeggiata al mare con il cane ci sta tutta alla domenica, ma l’imprevisto è sempre dietro l’angolo: è accaduto domenica mattina a Bellaria, un cagnolino si è allontanato troppo incautamente dal padrone ed è rimasto bloccato sulla scogliera che si trova in prossimità del Baky Bay. Il cucciolo non riusciva più a ritrovare la strada per ritornare sulla spiaggia, è quindi scattato l’allarme ai Vigili del Fuoco che, poco dopo le 10, sono arrivati sul posto e con il motoscafo lo hanno raggiunto e riportato sano e salvo a riva.