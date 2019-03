Volley B maschile, Dolciaria Rovelli Morciano cade ancora in casa: 0-3

Sport

Morciano di Romagna

| 10:57 - 03 Marzo 2019

La Dolciaria Rovelli Morciano è ultima in classifica con 4 punti.

Ancora una sconfitta (0-3) dei cioccolatieri al cospetto degli emiliani del San Martino, con una partenza brutta e confusionaria, anche per via dell'assenza del libero Maggioli, sostituito da Fabbri. Considerando anche gli infortunati, la Rovelli ha potuto allenarsi poco e con poco costrutto, pagando le conseguenze in partita. E comunque, a parte il primo set in balia degli ospiti, nei restanti due la voglia di controbattere avversari e sfortuna ha portato la Rovelli a impensierire in più occasioni i rivali, senza mai però portare a casa almeno un set. Dalla prossima settimana si prevedono rientri in rosa, quindi coach Rovinelli potrà quantomeno allenarsi in condizioni migliori, in vista della impegnativa trasferta toscana dai pisani di Calci. Morciano è ultimo con 4 punti e nessuna vittoria (unica squadra a digiuno di successi).



IL TABELLINO

DOLCIARIA ROVELLI MORCIANO – AMA SAN MARTINO IN RIO 0 – 3

DOLCIARIA ROVELLI: Stella 1, Morichelli 13, Omaggi 6, Vanucci 8, Mille 6, Kiva 4, libero Fabbri, Daniel. Ne. Calandriello, Benini, Maggioli. All. Rovinelli.

SAN MARTINO: Nicolini 3, Benincasa 14, Reyes 13, Caffagni 9, Santini 4, Maggi 7, L1 Bonfiglioli, L2 Fregni, Gozzi, Soprani 3. Ne: Grassigli, Brizzi, Bonfiglioli, Marcoionni, Porta. All. Asta.

ARBITRI: Circolo, Libardi.

PARZIALI: 15-25/22-25/22-25

NOTE: ROVELLI: b.s. 7 ace 3 muri 4 errori 16. SAN MARTINO: b.s. 9 ace 8 muri 6 errori 9