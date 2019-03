Volley B2 femminile, l'Emanuel Riviera Volley divora la Fruvit Rovigo: 3-0

Sport

Rimini

| 10:29 - 03 Marzo 2019

L'Emanuel Riviera Volley ha battuto anche il Rovigo per 3-0.

L'Emanuel Riviera Volley sbriga la formalità Rovigo per 3-0 (25-16, 25-22, 25-19) senza mai doversi preoccupare delle avversarie, e con il minimo sforzo. Praticamente perfetto il primo set, in completa gestione gli altri. Brave tutte le ragazze del coach Nanni con una menzione particolare per la splendida direttrice d'orchestra Bruna Catalano, palleggiatrice dal talento sopraffino, che ha disputato una partita davvero fantastica. Solita ottima prestazione per Leonardi in doppia cifra con Godenzoni.

La mente ora è già rivolta alla prossima sfida, domenica a Imola contro la prima della classe.

EMANUEL: Catalano 3, Leonardi 20, Benvenuti 7, Orsi 6, Zucchini 4, Godenzoni 13, Nicoletti, Macchi L 3, NE Vujevic, Ariano, Aglio, Bissoni. All. Nanni.