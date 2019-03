Razzia dei sellini in via Coletti, bici in completo abbandono Non c’è pace per il bike sharing riminese dopo le due ruote gettate nel canale e vandalizzate

Attualità Rimini | 16:56 - 02 Marzo 2019 Bici usate come pezzi di ricambio in via Coletti. Un nostro lettore ha fotografato svariate bici senza sellino, ma le segnalazioni sono tante. Stavolta. La zona con la più alta concentrazione di casi è via Coletti a Rimini, dove le bici sono usate come pezzi di ricambio. Ricordiamo il numero whatsapp Altarimini 347 8809485.