Tennis, Andrea Maria Artimedi vola in fnale al torneo Europe Under 16 di Rotterdam

| 16:45 - 02 Marzo 2019

Andrea Maria Artimedi, allieva della San Marino Tennis Academy, in finale a Rotterdam.



Prosegue la corsa di Andrea Maria Artimedi, allieva della San Marino Tennis Academy, che ha raggiunto la finale nel “Focus tennis academy Open 2019”, torneo Tennis Europe Under 16 (terza categoria) in svolgimento sui campi in sintetico indoor di Rotterdam. Ha battuto in semifinale in rimonta, con il punteggio di 6-7(4) 6-0 7-6(7), la russa Kristina Kuksina, prima favorita del tabellone, annullando anche quattro match-point.

Giorgio Galimberti racconta l’impresa della sua promettente allieva: “Andrea ha battuto un’ottima giocatrice russa facendo una gran partita, a parte il secondo set nel quale il match è filato via a causa dei tanti errori della sua avversaria. Per il resto è stata lotta vera e propria, giocata punto su punto, le due giocatrici sono rimaste sempre attaccate nel punteggio. Una bella vittoria, meritata da parte di Andrea che si dedica quotidianamente al lavoro con grande dedizione. Nonostante un primo torneo di questa trasferta, a Zoetermeer, non giocato al meglio – continua Galimberti dall’Olanda - ha avuto la forza di far vedere il suo miglior tennis a Rotterdam. Sono molto soddisfatto perché la partita si era messa un po’ male, da 3-1 avanti nel terzo a sotto 4-5, lì ha salvato i primi due match-point e altri due poi nel tie-break”.

Nella sfida che assegna il titolo, domenica, la Artimedi sfiderà la belga Amelie Van Impe, che nell’altra semifinale ha sconfitto per 6-3 6-0 la russa Anastasia Sizikh, settima testa di serie.