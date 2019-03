Misano premia quattro giovani talenti under 18, ecco chi sono

Attualità

Misano Adriatico

| 14:22 - 02 Marzo 2019

I quattro giovani premiati dal sindaco di Misano Giannini.

Venerdì sera nella seduta del Consiglio Comunale di Misano, Il Sindaco Stefano Giannini a nome dell’Amministrazione Comunale ha proceduto a premiare alcuni ragazzi misanesi tutti rigorosamente under 18 che grazie alle loro attività, vittorie e successi, hanno valorizzato in Italia e nel mondo la loro città. Il sindaco ha premiato: Alessia Righetti (Campionessa Italiana Staffetta Sprint a Squadre Giovani Youth B Femminile e Triatleta. Corre per Misano Podismo e ha 16 anni), Mattia Felice Giorgione e Vittoria Marchionni (Campioni Regionale 2019 – Danze di Coppia – Cat. B2 Folk Romagnolo 14/15 anni e Leaders nel campionato nazionale, esponenti della società misanese Nirea Danze Asd, 14 e 13 anni), Luca Fermi (Alfiere della Repubblica, diciottenne. Inventore del busto rigido, altamente tecnologico, per migliorare la vita di un compagno e giovanissimo riminese che ha avuto un incidente stradale, presentato alla fiera dei giovani scienziati FAST di Milano, assieme ai suoi compagni del Belluzzi di Rimini - Nicolò Vallana ed Edoardo Puce).



Il primo cittadino durante il suo intervento non ha nascosto il proprio orgoglio e quella di una comunità intera. “Proprio mentre finisco il mio impegno al penultimo Comunale che mi vede Sindaco di questa città – ha spiegato Giannini – è bello e rappresenta una grande soddisfazione premiare dei misanesi under 18 che si fanno valere a livello nazionale e internazionale dimostrando di essere il futuro di Misano”.