Morciano, secondo corso per operatori sportivi di primo livello di 360 Sport Le lezioni si terranno dal 13 al 14 aprile presso via Stadio (Morciano di Romagna) e sono aperte a chiunque desideri intraprendere un attività professionale in ambito sportivo

Sport Morciano di Romagna | 12:26 - 02 Marzo 2019 I partecipanti alla prima edizione del corso. Dopo il successo della prima edizione tenutosi a dicembre, a grande richiesta inizia il 2° corso per diventare operatori sportivi di primo livello. Organizzato da 360 Sport, società presieduta da Angelo Vicelli, il corso vanta la collaborazione con Università Popolare Ethica e del riconoscimento di ASI (Ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI). Le lezioni si terranno dal 13 al 14 aprile presso via Stadio (Morciano di Romagna) e sono aperte a chiunque desideri intraprendere un attività professionale in ambito sportivo, con possibilità di collaborare con associazioni e società sportive per progetti scolastici e centri estivi sportivi o attività sportive invernali. Non sono richiesti particolari requisiti per l'ammissione. "Si tratta di un progetto riconosciuto da Asi, quindi, a conclusione delle lezioni - garantisce il presidente Angelo Vicelli - abbiamo la possibilità di rilasciare la qualifica di operatore sportivo di primo livello con diploma, tesserino tecnico e iscrizione all'albo nazionale, una volta superato l'esame di fine corso". Oltre agli insegnamenti teorici riguardanti le discipline sportive, le abilità motorie, la psicologia infantile, il ruolo dell'insegnante e come gestire un gruppo, gli iscritti potranno cimentarsi sul piano pratico con bambini e ragazzi che già praticano uno sport presso le strutture di 360 Sport. Per stimolare e premiare al meglio le doti e l'impegno di questi ultimi, verrà data agli allievi migliori la possibilità di entrare a far parte dello staff, partecipando a progetti sportivi organizzati dalla società stessa. Ricordiamo che 360 Sport è una delle poche realtà sportive a livello regionale ad essere stata riconosciuta come Centro CONI per orientamento e avviamento allo sport. Inoltre, offre delle convenzioni con alcune strutture alberghiere della zona Valconca per accogliere gli iscritti che arriveranno a Morciano da tutte le zone d'Italia. Per ulteriori informazioni e per iscriversi al corso è possibile contattare il numero: 3339445214.