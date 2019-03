Tutti pazzi per Valerio Mastandrea al Cinepalace di Riccione: l'INTERVISTA

Attualità

Riccione

| 12:21 - 02 Marzo 2019

Valerio Mastandrea al Cinepalace di Riccione.

Una folla di ammiratori ha accolto venerdì sera al Cinepalace di Riccione Valerio Mastandrea per la presentazione di “Domani è un altro giorno”, il nuovo toccante ed emozionante film diretto da Simone Spada con protagonisti Marco Giallini e Valerio Mastandrea. Il trailer ufficiale del film ha riscosso un grandissimo successo, infatti al momento il video conta su youTube oltre 400.000 visualizzazioni e tanti commenti positivi.

La storia è triste, fredda e toccante, da un lato c’è Giuliano, interpretato da Marco Giallini che vive a Roma facendo l’attore, dall’altro lato Tommaso, i cui panni sono rivestiti da Valerio Mastandrea, miglior amico del primo che ha deciso di lasciare la capitale per insegnare robotica nel lontano Canada. Un verdetto, un’analisi che non lascia scampo alla loro amicizia trentennale, ma Giuliano ha deciso di non voler più combattere contro la diagnosi terminale e quello che ora gli resta da fare è soltanto una cosa: salutare per sempre il suo migliore amico.

Mastandrea, dopo la presentazione in sala a Riccione, è stato ospite del cinema Fulgor di Rimini per la presentazione del film “Ride”, di cui è, oltre che interprete, anche regista.



Intervista a Valerio Mastandrea di Mary Cianciaruso