DIRETTA TESTUALE calcio C Rimini Gubbio LIVE 1-1 (Finale)

Sport

Rimini

| 13:31 - 03 Marzo 2019

Diretta testuale Rimini Gubbio.

RIMINI-GUBBIO

FINALE: 1-1

RETI: Malaccari (G) al 37', Buonaventura (R) al 38' s.t.

RIMINI (3-5-2): G. Nava; Venturini, Ferrani, Petti (dal 27' s.t. Bandini); V. Nava, Alimi, Palma (dal 7' s.t. Candido), Montanari (dal 27' s.t. Variola), Guiebre; Arlotti (dal 35' s.t. Cicarevic), Piccioni (dal 7' s.t. Buonaventura).

In panchina: Scotti, Brighi, Viti, Marchetti, Pierfederici.

Allenatore: Martini.

GUBBIO (4-2-3-1): Marchegiani; Tofanari, Espechè, Maini, Lo Porto; Malaccari, Davì; De Silvestro, Casiraghi, Cattaneo (dal 28' s.t. Tavernelli); Chinellato.

In panchina: Battaiola, Benedetti, Ferretti, Schiaroli, Ricci, Battista, Plescia, Campagnacci.

Allenatore: Galderisi.

ARBITRO: Marotta di Sapri (Ceolin di Treviso - Piedipalumbo di Torre Annunciata).

NOTE: ammoniti Malaccari, Davì, Arlotti, Buonaventura, V. Nava

Spettatori 2.106 (845 paganti, 1.261 abbonati)



Fischio d'inizio alle 16.30

Tre assenze importanti nel Rimini: nemmeno convocati gli esterni Kalombo e Simoncelli e l'attaccante Volpe.

La gara comincia con qualche minuto di ritardo per permettere di aggiustare la rete della porta sotto la curva Est.



2': Palma impegna Marchegiani con un tiro di destro da 30 metri che il portiere del Gubbio alza sopra la traversa per il primo corner a favore dei biancorossi.

17': Grande occasione per il Gubbio che va via a destra e con Casiraghi serve un assist al bacio per De Silvestro che spara in diagonale da posizione ghiottissima, poco fuori l'area piccola. Palla fuori di pochissimo dal lontano lungo difeso da Nava.

18': Maini ci prova di destro dalla distanza e sfiora la traversa.

26': Punizione di Palma da 25 metri: destro oltre la traversa, nemmeno potentissimo.

41': La partita è giunta al 41' con numerosi duelli a centrocampo, ma senza particolari azioni pericolose.

42': Guiebre sbroglia una complicata matassa davanti a Nava mettendo un piede sull'incursione di Casiraghi. Il Gubbio avrebbe voluto almeno il coner e protesta. A farne le spese è Malaccari che si becca un giallo.

44': Ammonito Davì per un fallo su Palma, che era ripartito dopo che l'arbitro aveva sorvolato su un netto fallo di Petti a centrocampo. Salgono ancora le proteste del Gubbio.

45': Ammonizione assurda per Arlotti, che aveva preso il pallone nel contrasto.

45': Sono 2 i minuti di recupero: molto poco considerando che il gioco è rimasto fermo a lungo per una botta che ha coinvolto il portiere del Gubbio, Marchegiani verso metà del primo tempo.

47': Il primo tempo finisce senza reti.

----------------------------

7': Guiebre di esterno sinistro cicca la palla che esce sul palo più vicino.

7': Due cambi nel Rimin. Fuori Palma per Candido e fuori Piccioni per Buonaventura.

8': Subito ammonito Buonaventura.

11': Azione personale di Buonaventura che scarta due avversari e trova la conclusione, deviata in angolo da un difensore a pochi passi dalla linea di porta.

18': Palo centrato dal Rimini con un colpo di testa di Buonaventura su cross da destra di Montanari.

24'. Punizione di Candido rasoterra a lato.

27': Un altro doppio cambio nel Rimini: esce Petti per Bandini ed esce Montanari per Variola.

28': Cambio anche nel Gubbio: fuori Cattaneo per Tavernelli.

34': Tiro di destro di Casiraghi sul primo palo, fuori di poco.

35': Nel Rimini esce Arlotti ed entra Cicarevic.

37': GOL DEL GUBBIO: Malaccari infila Nava con la difesa biancorossa completamente scoperta.

38'. GOL DEL RIMINI: Buonaventura ristabilisce subito la parità. Un rimpallo favorisce Cicarevic che ridà palla all'attaccante poi bravo a battere Marchegiani di destro sul secondo palo.

41': Ammonito Valerio Nava.

45': Sono 3 i minuti di recupero nella ripresa.

47': Guebre fa tutta la fascia destra e arrivato ai 25 metri spara un missile di poco a lato.

48': Grande occasione per il Rimini: cross da destra di Buonaventura per Cicarevic che non trova l'impatto giusto con la sfera a pochi passi dalla porta e a portiere battuto.

49': Finisce qui: Rimini-Gubbio 1-1.