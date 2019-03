Basket giovanile, doppietta RBR contro il Fidenza. Per Scarponi 37 punti

Sport

Rimini

02 Marzo 2019

La squadra Under 15 RBR /Angels.

Due vittorie, entrambe contro Fidenza, per le formazioni giovanili in orbita RBR nell’ultima settimana. Con l’Under 18 Titans ferma per la pausa del campionato, a centrare i due successi sono state le formazioni Angels Under 16 e Under 15. Gli Under 16 di Bernardi con una rimonta pazzesca fuori casa, gli Under 15 di Di Nallo dominando al PalaSgr. Da segnalare gli 82 punti di Scarponi nel totale sommato delle due partite: surreale.



Under 16

Incredibile vittoria in rimonta per gli Angels/RBR a Fidenza. Entrati in campo troppo molli, gli ospiti vanno sotto e non riescono a reagire fino a metà terzo quarto. A quel punto i ragazzi di coach Bernardi si svegliano, alzano l'intensità difensiva e trascinati dai 2004 Mulazzani e Scarponi raggiungono i padroni di casa. Nell'equilibrato finale punto a punto risultano decisivi i tiri liberi: il 2/2 del glaciale Mancini consegna la vittoria agli Angels.

ACADEMY FIDENZA – ANGELS SANTARCANGELO/RBR 76-78

FIDENZA: Larocca 26, Afolabi, Canistro 22, Grigoli, Marzulli 4, Caloiero De Camargo, Consorti 3, Di Paolo 21. All. Zanardi, ass. Della Godenza.

SANTARCANGELO/RBR: Ricci F. 3, Mulazzani 15, Ricci F. A., Scarponi 37, Vettori 5, Nuvoli 4, Mancini 10, Pasquarella, Rossi 2, Magnani. All. Bernardi, ass. Di Nallo.

Parziali: 15-16, 45-34, 64-51, 76-78.